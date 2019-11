Il Servizio Viabilità - Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo comunica che:

- dalle ore 8 di lunedì 25 novembre, in Strada Solaro nei pressi del civ. 177: senso unico alternato per i lavori di scavo di installazione della tubazione raccolta delle acque bianche

- dalle ore 7 di lunedì 25 novembre alle 20 di venerdì 29 novembre: divieto di sosta in Strada Gavagnin (area di parcheggio) per i lavori di installazione della linea internet per i moduli delle scuole Pascoli.