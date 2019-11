Sanremo: alla Foce il grande ritorno della fontana, fa parte dell’arredo attorno alla nuova rotonda (Foto)

Alla Foce, seppur con qualche ritardo, proseguono i lavori per l’ultimazione della tanto attesa (e discussa) rotonda. In queste ore sono in corso i lavori per la sistemazione della storica fontana, un simbolo per il quartiere, che tornerà al suo posto all’interno dell’ampia area pedonale intorno alla strada.

Oltre alla strada, infatti, il progetto per la costruzione della rotonda ha interessato anche tutta l’area circostante con la ricostruzione dei marciapiedi e delle zone ‘verdi’. In questo modo, attorno alla strada, i pedoni potranno avere ampio spazio su una pavimentazione nuova ma che sa richiamare la storia del quartiere anche grazie alla sua fontana.

A breve saranno anche ultimati i lavori della rotonda vera e propria, ritardati dal mancato invio dei materiali dalle ditte a cui erano stati ordinati. Una sistemazione della viabilità che ha allentato notevolmente il traffico, nonostante il classico parcheggio 'selvaggio' della Foce non giovi al passaggio delle auto nella zona.