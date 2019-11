Mentre in quota aprono già le prime piste innevate, a Cuneo i preparativi per il lancio ufficiale della stagione sciistica 2019/20

Per tutti gli appassionati di sport invernali è iniziato finalmente il conto alla rovescia per l’apertura della stagione sciistica. L'ATL del Cuneese, in collaborazione con Cuneo Neve, con i centri fondo del Cuneese e con le guide alpine Global Mountain, ha in serbo un calendario ricco di iniziative che esordiranno venerdì 29 novembre con il lancio della stagione sciistica Cuneese con un “Black Friday” che a Cuneo diverrà “Total White”.

La giornata prevederà molteplici momenti di valorizzazione e di promozione del "sistema neve" cuneese organizzati proprio nel capoluogo. Nel pomeriggio di venerdì 29, Piazza Ex Foro Boario in Cuneo ospiterà il Villaggio Neve animato dalle stazioni sciistiche, dai maestri di sci e dalle simpatiche mascotte: Asso, Leon, Pinky dal Mondolé e Ligabue, il lupacchiotto di Entracque, alcuni dei pupazzi portafortuna che durante l’inverno animano le stazioni sciistiche e i centri fondo, scenderanno dalle montagne per accogliere simpaticamente famiglie e bambini avvicinandoli al mondo della neve. Le guide alpine Global Mountain saranno invece a disposizione per dimostrazioni sulla sicurezza in montagna e per illustrare i loro numerosi corsi di avvicinamento e di perfezionamento delle attività outdoor invernali.

Testimonial dell’evento saranno alcuni grandi nomi dello sci azzurro. Prima tra tutti la campionessa cuneese Stefania Belmondo, una delle atlete più titolate della storia nella disciplina del fondo, con dieci medaglie olimpiche e tredici iridate. A rappresentare la disciplina dello sci alpino ci sarà Kristian Ghedina, il più vittorioso discesista italiano nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino, uno dei migliori specialisti degli anni novanta. In rappresentanza del mondo paralimpico ci sarà Davide Bendotti, atleta che ha rappresentato l’Italia alle Paralimpiadi di PyeongChang nel 2018, campione italiano di slalom speciale e di slalom gigante. Ad accompagnarlo, Davide Gros tecnico federale FISIP responsabile per lo sci alpino.

I campioni saranno presenti nel tardo pomeriggio al Villaggio Neve per la firma di autografi e presenzieranno poi all’evento “Neve e Campioni” organizzato dall’ATL del Cuneese in collaborazione con Cuneo Neve, le Guide Global Mountain e la Città di Cuneo presso l’Auditorium VARCO, a partire dalle ore 20.30. La serata, finanziata dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio di Cuneo, sarà condotta dal giornalista sportivo, noto volto televisivo, Marino Bartoletti. La partecipazione allo show “Neve e Campioni” sarà a ingresso gratuito sino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di Cuneo (tel. 0171.690217 – int. 1 oppure iatcuneo@cuneoholiday.com). Durante la serata, grandi sorprese per il pubblico offerte dalle stazioni sciistiche aderenti a Cuneo Neve e dalle guide Global Mountain.

Alle 18, sempre l’Auditorium 'Varco' ospiterà la conferenza stampa di presentazione delle novità della stagione sciistica 2019/20, momento di incontro tra gli imprenditori del comparto neve e i giornalisti di settore che potranno così carpire tutte le novità dell’inverno ormai alle porte.