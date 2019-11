Imperia: "Uomini e No", grande partecipazione di studenti al convegno contro la violenza alle donne

Grande partecipazione di studenti ad Imperia, questa mattina, per il convegno "Uomini e No: percorsi di crescita per future relazioni felici", contro la violenza alle donne. L'incontro, che si è tenuto presso la Biblioteca civica, è stato organizzato dall’ASL, con la collaborazione del Centro Antiviolenza e dell’Associazione "White Dove".



I relatori hanno spiegato agli studenti l’importanza di intraprendere relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla parità di genere. Erano presenti all'evento, l’Assessore Luca Volpe, il direttore sanitario Asl1 Roberto Predonzani, il direttore della Casa Circondariale di Imperia Francesco Frontirrè e la coordinatrice del Centro Antiviolenza ISV Martina Gandolfo. Sono state inoltre esposte le opere di alcuni detenuti del carcere imperiese sul tema della violenza alle donne.