Il Mercatino di Natale di Govone è in gara per il titolo di European Best Christmas Markets 2020.

Il Magico Paese di Natale di Govone è stato inserito le migliori proposte delle festività natalizie europee e rappresenta l’Italia al concorso che elegge gli European Best Christmas Markets 2020.

Nata con lo scopo di promuovere la cultura e il turismo, stilando classifiche riguardanti le più apprezzate località d’Europa, l’organizzazione European Best Destinations propone questo concorso per assegnare il titolo di migliore Mercatino di Natale europeo. Dopo le tre vittorie consecutive di Zagreb (Croazia) e la vittoria di Tallin (Estonia) dello scorso anno il concorso rappresenta una preziosa opportunità di promozione per le località candidate: basti pensare che le destinazioni premiate hanno registrato un aumento medio del 15% nell’incoming turistico e che la sola Zagreb ha segnato un incremento del 40% nell’afflusso di viaggiatori.

Un’occasione importante per il Mercatino di Natale di Govone, ma anche per tutta l’Italia che esso rappresenta come unica destinazione in gara per le top 20 destinazioni. Ambasciatore delle bellezze e dei prodotti di eccellenza italiani. Articolato nel suggestivo borgo di Govone (CN), trasformato per l’occasione in un vero e proprio paese di Natale, è considerato il più grande mercatino d’Italia, con ben 117 espositori rigorosamente distinti uno dall’altro e provenienti da ogni parte del Bel Paese, includendo un’ampia gamma di prodotti selezionati che spaziano dalla gastronomia all’artigianato. Una manifestazione che rappresenta l’Italia nelle sue innumerevoli sfaccettature e qualità e la cui candidatura al titolo di European Best Christmas Markets 2020 riconosce un importante valore, accanto ad alcune delle piazze più stimate e famose d’Europa. “Rappresentare l’Italia al Contest European Best Christmas Market 2020 ci riempie di gioia!” commenta Pier Paolo Guelfo, direttore de Il Magico Paese di Natale “Una straordinaria notizia che permette al Piemonte, e in particolare al territorio delle Langhe Roero-Monferrato, di ottenere un considerevole aumento dei flussi turistici. Grazie a Il Magico Paese di Natale e al suo mercatino, il Piemonte può contare su un nuovo target su cui puntare, quello del turismo legato al tema Natale”.

Per eleggere la destinazione piemontese nominata European Best Christmas Markets fra le più apprezzate capitali del Natale in Europa, sostenendo così l’Italia e le sue tradizioni, sarà possibile votare online il mercatino de Il Magico Paese di Natale dal 29 novembre al 10 dicembre, direttamente dal sito ufficiale della manifestazione collegandosi a questo link:

(https://www.magicopaesedinatale.com/Votaci).