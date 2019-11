Bordighera: scattano lunedì prossimo gli appuntamenti 'Open day' per visitare l'Istituto Montale

Al via le attività di 'Orientamento in entrata' all’Istituto 'Eugenio Montale' di Bordighera. Da lunedì prossimo gli alunni delle classi terminali della Scuola Secondaria di Primo Grado, dopo un appuntamento con la segreteria, potranno visitare l'Istituto e partecipare in classe in orario scolastico alle lezioni per un’intera mattinata o solo per alcune ore.

Nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre, dalle 15 alle 18, si terrà il primo 'Open Day' con i docenti dell’Istituto che accoglieranno gli allievi delle classi terze delle Scuole Medie, per far conoscere le strutture e le caratteristiche dei due corsi di studio. I ragazzi potranno visitare i locali e i laboratori della scuola ed avere informazioni dettagliate sui due corsi di studi, sui progetti e le attività aggiuntive nonché sulle possibilità di impiego e di prosecuzione degli studi a livello universitario che si prospettano dopo la fine dei corsi.

Mentre gli insegnanti presenteranno la proposta didattica e formativa dell’Istituto, alcuni alunni accoglieranno e accompagneranno i ragazzi a scoprire la scuola, rispondendo alle loro curiosità e presentando loro, insieme ai docenti di scienze, anche una serie di attività di laboratorio. Presso la sezione del Museo Bicknell presente nel plesso, i giovani visitatori potranno assistere ad esperimenti di scienze riguardanti le illusioni ottiche, le forze e il sistema solare, svolgendo anche attività e giochi laboratoriali.

Le attività di accoglienza, fortemente sostenute dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Costanza, faranno dell’open day un’importante occasione anche per chiarimenti e scambi di idee fra i docenti, i ragazzi e i loro genitori perché la scelta della scuola superiore sia ben ponderata e condivisa.