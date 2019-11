Bordighera: domani allerta 'ROSSA', il Sindaco Ingenito predispone tutte le chiusure ed i divieti

Anche il Sindaco di Bordighera ha emesso un’ordinanza in merito all’allerta di livello ‘Rosso’, previsto per domani.

Per 24 ore dovranno rimanere chiusi:

• i locali di pubblico spettacolo;

• sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche;

• sospensione di tutte le attività di cantiere;

• la chiusura di tutti i cimiteri;

• la chiusura di tutti i centri sportivi;

• la sospensione del conferimento sulla pubblica via del porta a porta della nettezza urbana di stasera e per tutta la giornata di domani;

• la chiusura di tutti i sottopassi, veicolari e pedonali, di accesso sul Lungomare Argentina;

• il divieto di sosta, con rimozione forzata, sul solettone delle Due Strade e del Piazzale dei Piani.