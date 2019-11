I ringraziamenti alle Diabetologhe di Asl 1 Imperiese dell'Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps

La Presidente Adgp Aps Efisia Palmas ringrazia le Dottoresse Aleo e Affinito Bonabello, Diabetologhe di Asl 1 Imperiese, per la disponibilità dimostrata e per l'impegno in occasione della giornata mondiale del Diabete.

“L'evento organizzato dall'associazione Diabete Giovanile Ponente Aps 'La Conta dei Carboidrati' che si è tenuto il 20 sera all'interno del Festival della Salute organizzato da #asl1imperiese.

#facciamolucesuldiabetetipo1 #GMD2019 #ancheibambinipossonoavereildiabete #agditalia #diabeteita #adgp #Linoperognibambino.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure Aps