Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 22 a domenica 24 novembre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 22 NOVEMBRE

SANREMO

9.00-13.00. ‘Festival della Salute 2019’ (Ultimo giorno della 4a edizione): ‘contenitore’ di idee, incontri e scambi dedicati al tema della salute, della sanità e del benessere. Evento a cura della ASL 1 Imperiese. Palafiori di Corso Garibaldi (il programma della giornata a questo link)

16.30. Per l’Unitre Sanremo, presentazione del libro ‘Dillo alla Regina’ a cura del Dott. Cesare Melchiori. Dialoga con l’autore Paola Forneris. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, ingresso libero

17.00. Per la Rassegna ‘Storia - Storie di ieri e di oggi. Memoria, contemporaneità, territori’ (3a edizione), ‘in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne, la giornalista e scrittrice Monica Lanfranco presenta il libro ‘Crescere Uomini. Le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia, sessismo’ (Erickson). Letture dal testo di Franco La Sacra del Teatro dell'Albero, in collaborazione con il Centro Iniziativa Donne di Sanremo. Federazione Operaia Sanremese, via Corrado 47, ingresso libero



18.00. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro ad ingresso libero promosso dalla SIDEF, Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G, Piazza Borea d'Olmo 1



19.00. Presentazione libro 'Senza Maestri - Storie di una generazione fragile' di Anna Ascani (prefazione di Matteo Renzi). Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero

21.00. Ariston Comic Selfie 2019 - La Finalissima’: esibizione dei finalisti. Presenta Giovanni Vernia. Animazione musicale a cura della dj e cantante sanremese Georgia Mos. Teatro Ariston (più info)

21.00. Festival chitarristico internazionale e concorso chitarristico internazionale ‘Città di Sanremo’: concerto di Tali Roth (Usa), Nicolò Spera (Italia) e il coro della facoltà di musicologia dell'Università di Pavia. Direttore: Giovanni Cestino. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero e gratuito

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

11.00-13.00. Per il festival della Salute 2019, incontro ‘Uomini e no: percorsi di crescita per future relazioni. Evento in collaborazione con ASL 1, Associazione White Dove Evoluzione del maschile, Centro antiviolenza provinciale + Mostra artistica di Annalisa Fontanin in collaborazione con casa circondariale di Imperia. Biblioteca Civica, piazza De Amicis (info)

15.30-17.00. Per l’Università Popolare dell’Età Libera, Ciclo ‘Il mondo incantato’: incontro con Luigi Berio su ‘Elio Lanteri, la ballata della piccola piazza’. Sede Auser Filo d’Argento, Salita Padri Minimi



21.00. ‘Jazz In The West’: concerto ‘Time us 7et - Carla Bley tribute' (Martino Biancheri, tromba, trombone; Luigi Cocco, tromba; Marco Moro, sax, flauto; Valerio Ravera. Sax; Riccardo Anfosso. Chitarra; Giuliano Raimondo, contrabbasso; Enzo Goffi, batteria). Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi 43

VENTIMIGLIA



21.00. Per la Stagione Teatrale 2019/2020, spettacolo dal titolo ‘Il Grigio’ con Elio di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Teatro Comunale, info 0184 6183225

BORDIGHERA



20.00. ‘Chiedimi se sono felice’: secondo incontro di formazione unitaria sul tema dal titolo ‘Felicità reale o virtuale?’ tenuto da don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, filosofo e preside dell’Istituto Superiore Scienze Religiose Fides et Ratio Issr dell'Aquila. Ex Seminario Diocesano in Via Aurelia 145, ingresso libero



20.30. ‘Che cos’è il Tango Argentino’: serata dedicata al Tango con la partecipazione straordinaria di ballerini di fama internazionale, Edwin Espinosa e Alexa Yepes Arboleda. A cura dell’Associazione Culturale Protango. Breve introduzione/spettacolo sulle sue origini, la sua storia, le sue tradizioni. A seguire stage gratuito per principianti e per chi non ha mai ballato. Ex Chiesa Anglicana



TAGGIA ARMA



11.30. Nella Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole, ncontro rivolto ai ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria ‘E. Ruffini’ – Ramo Alberghiero. Villa Boselli ad Arma



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30. Per l’incontro dell’‘Accademia dei genitori e degli insegnanti’ a cura dello sportello di ascolto Noi4You di Bordighera, approfondimento del tema ‘Finché c’è conflitto c’è speranza’ a cura delle psicoterapeute P. Sciolla e G. Donà. Palabigauda, info 334 9999304



VALLEBONA



17.30. Presentazione del libro ‘Il forno di Realdo’ scritto da diciotto autori della scena letteraria locale e non solo. Pizzeria U Carugiu, piazza Marconi 22

FRANCIA

MENTON

10.00-19.00. ‘PhotoMenton’: festival fotografico con la partecipazione di circa 110 fotografi provenienti da diverse regioni francesi, dall'Italia, Germania, Svizzera e Principato di Monaco. Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 24 novembre (più info)

MONACO

00.00. ‘20° No Finish Line: corsa solidale aperta a tutti, con o senza licenza, corridori e camminatori (24 ore su 24). Espace Fontvieille, fino al 24 novembre (più info)

20.00. Triplice serata in occasione del Festival Belartis. Théâtre des Variétés (info)

20.00. ‘Lucia di Lammermoor’: rappresentazione dell'Opera di Gaetano Donizzetti. I cantanti sono accompagnati dall'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretti dalla bacchetta di Roberto Abbado. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info)

20.30. Commedia ‘Pour le meilleur et pour le pire’ (‘Nella buona e nella cattiva sorte’) di David Basant e Mélanie Reumaux. Théâtre des Muses (info)

20.30. In occasione del Monte-Carlo Jazz Festival, concerto di Herbie Hancock. Opera di Monte-Carlo -Salle Garnier (info)

NICE

18.00 & 20.30. Circo sul Ghiaccio Medrano con le stars del circo e del ghiaccio. Esplanade De Lattre de Tassigny (più info)

20.00. ‘Andrea Chénier’: opera di Umberto Giordano. Opéra Nice Cote D’Azur (info)





SABATO 23 NOVEMBRE

SANREMO

21.00. Ultimo giorno del Festival chitarristico internazionale e concorso chitarristico internazionale ‘Città di Sanremo’: concerto di Eliot Fisk (Usa) con l’Orchestra di chitarre del ponente ligure e con il Quartetto ‘Guitar & friends’ formato da Noemi Fontana, Paolo Sabatini, Samuele Martini, Gabriele D'Adamo. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero e gratuito



21.00. Presentazione del libro di Alessandra Artale ‘Storia delle case chiuse in Italia e in Liguria’ con la partecipazione dell’autrice sanremese, storica dell’arte, Luca Beltramino, archeologo, e con letture di Anna Blangetti e Max Carìa. Federazione Operaia di Via Corradi 47, ingresso gratuito

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



9.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, visita guidata al Santuario di Santa Maria Maggiore di Castelvecchio. Breve storia del Castrum vetus Uneliae a cura di Anna Marchini e Pino Camiolo (più info)

11.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, camminata tra gli ulivi dal Santuario di Santa Maria Maggiore a Costa d’Oneglia. A seguire, Visita guidata del Borgo di Costa d’Oneglia a cura del Circolo Manuel Belgrano (più info)

15.00-19.00. Mostra-Vendita di ricami, lavori di cucito e a maglia realizzati dalle volontarie della sezione Laboratorio di A.I.FO. Imperia e di Cervo. Cinema della Parrocchia di Cristo Re, anche domani

16.00-19.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, Mostra fotografica a cura del Circolo Castelvecchio nel Vecchio Municipio di Castelvecchio, fino a domenica 24 ore 10/12-14/19 (più info)

17.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, consegna del premio San Leonardo Città di Imperia, in collaborazione con il Circolo Parasio. Sala consigliare del Comune (più info)

19.15. Per ‘Aspettando il Centenario’, presentazione del libro ‘La religiosità di Giovanni Battista Mela’. Chiesa Parrocchiale Borgo Sant’Agata (più info)

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, ‘LB, Luigi Banchero, una storia d’amore e di coltello’: spettacolo di Gianni Cascone, adattamento e regia di Giorgia Brusco. In scena: Alessandro Cirilli, Ambra Ghiglione, Alessandra Pavone, Andrea Bellanova, Giovanni de Mattia, Giovanna Marzuoli. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



10.30. Corso di massaggio infantile rivolto a genitori con bambini da uno a nove mesi di età, realizzato in collaborazione con il Centro Promozione Famiglia Consultorio Familiare. SpazioZerosei, in via al Capo 8 A a Ventimiglia Alta (tutti i sabati sino al 21 dicembre), info 0184 618100

16.00. ‘L’impegno femminile nella politica ventimigliese’: incontro dibattito aperto al pubblico. Intervengono: Gaetano Scullino Sindaco di Ventimiglia, Erminio Ribet Governatore Lions Club Distretto 108 la3. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza E. e M. Bassi 1 (locandina)



BORDIGHERA



16.00. In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ‘Bordilibro – Un libro per tutti’: presentazione del libro ‘Dove il destino non muore’ della scrittrice Elisabetta Cametti + intervento musicale del soprano Claudia Sasso, con l’accompagnamento pianistico del Maestro Antonio Puntillo. Villa Etelinda



17.00. Commemorazione della Regina Margherita di Savoia nel 168°anniversario della nascita: S. Messa presso la Chiesa di S. Maria Maddalena con la partecipazione degli insigniti degli Ordini Cavallereschi di Casa Savoia (h 17) + Dalle ore 19.30 presso la Sala Rossa: Premiazione dei bimbi dell'Asilo Regina Margherita, vincitori del concorso ‘Adotta un monumento’, conferenza del Conte Gustavo Mola di Nomaglio sulla vita della Regina e intervento della dottoressa Gisella Merello sulla figura della Regina Margherita



17.30. Gourmet nel Mercato coperto: show coking (h 17.30) + percorsi del gusto (h 18.30). Mercato coperto



OSPEDALETTI



16.00. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, inaugurazione mostra ‘Com’eri vestita?’. A cura del Comune in collaborazione con lo Zonta Club Sanremo. Sala ‘La piccola’ di Via Cav. Di Malta, fino al 26 novembre (h 16/19)

SAN LORENZO AL MARE

14.30-17.30. Corso per imparare la tecnica della camminata con i bastoncini (nordic walking) tenuto dalle istruttrici Barbara Campanini e Marina Caramellino. Ritrovo sul lungomare, info 337 1066940

DIANO MARINA



16.00. Per le ‘Giornate Culturali della Communitas Diani’ Anno 2019, Giuseppe Pastorino intrattiene il pubblico con una conferenza inerente ‘Le giare’. Sala Consiliare del Comune, partecipazione libera

DIANO MARINA



21.00. ‘S'a va ben, a me maìu’: commedia semi dialettale in tre atti a cura dell’Associazione Parrocchiale ‘L'Arca di Noè’. Opere Parrocchiali della Sala Don Piana (ricavato delle libere offerte devoluto al Fondo di Solidarietà per le famiglie della Parrocchia)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.45. Festival ‘Renoir et la Musique’: concerto dell’Orchestre Sympho-Sophia. Eglise de la Sainte-Famille (più info)



GRASSE



18.00. Concerto ‘Ultima Verba’ del giovane compositore Newyorkese Michael John Trotta interpretato dal Coro Troubar Clair e dalla Giovane Orchestra della Riviera dei fiori Note Libere. Cattedrale cittadina

MENTON

10.00-19.00. ‘PhotoMenton’: festival fotografico con la partecipazione di circa 110 fotografi provenienti da diverse regioni francesi, dall'Italia, Germania, Svizzera e Principato di Monaco. Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 24 novembre (più info)

MONACO

00.00. ‘20° No Finish Line: corsa solidale aperta a tutti, con o senza licenza, corridori e camminatori (24 ore su 24). Espace Fontvieille, fino al 24 novembre (più info)

20.30. Commedia ‘Pour le meilleur et pour le pire’ (‘Nella buona e nella cattiva sorte’) di David Basant e Mélanie Reumaux. Théâtre des Muses (info)

20.30. In occasione del Monte-Carlo Jazz Festival, concerto di Vicente Amigo. Sala Garnier dell'Opéra de Monte-Carlo (info)

NICE



14.30, 17.00 & 20.30. Ultimo giorno del Circo sul Ghiaccio Medrano con le stars del circo e del ghiaccio. Esplanade De Lattre de Tassigny (più info)



DOMENICA 24 NOVEMBRE

IMPERIA

7.30-19.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, Fiera di San Leonardo sul Lungomare Amerigo Vespucci (più info)

9.00-19.00. Mostra-Vendita di ricami, lavori di cucito e a maglia realizzati dalle volontarie della sezione Laboratorio di A.I.FO. Imperia e di Cervo. Cinema della Parrocchia di Cristo Re (h 9/12.30-15/19)

11.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, concerto da camera di musica classica a cura de I Solisti della Giovane Orchestra Note Libere. Chiesa Parrocchiale Sant’Agata (più info)

15.00-17.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, Giochi di una volta a cura del Comitato Sottotina al Parco Urbano (più info)

16.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, concerto dei ‘Flautonauti’ diretti dal M° Marco Moro. Vecchio Municipio a Castelvecchio (più info)



17.00-20.00. Aperitivo di tesseramento di Libera dell'anno 2020: serata all'insegna della musica e della scoperta con racconti di esperienze in Libera. Puerto, Spazio Aggregativo per i Giovani, via Matteotti 31 a Porto Maurizio

21.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, Voci di Storia cittadina sotto gli Affreschi. Letture di Eugenio Ripepi e Interventi di Gianni De Moro, in collaborazione con la Confraternita di San Pietro Apostolo. Oratorio di San Pietro Apostolo al Parasio (più info)



VENTIMIGLIA



8.30. ‘Circuit de Lourquie’re - Cote D’Azur’: escursione con itinerario ad anello al villaggio medioevale di Peillon, a pochi chilometri da Nizza, con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone con partenza da La Grave de Peille (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608



OSPEDALETTI

16.00. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Spettacolo teatrale ‘Tale madre tale figlia’ da un testo di Laura Forti. Regia di Amanda Fagiani - Produzione ACT – ArtiColazioniTeatro. Con Monica Galli e Lili Ludanyi. Scenografia di Jari Andrea Bertrecchi. Sala ‘La piccola’ di Via Cav. Di Malta

DIANO MARINA



15.30. ‘S'a va ben, a me maìu’: commedia semi dialettale in tre atti a cura dell’Associazione Parrocchiale ‘L'Arca di Noè’. Opere Parrocchiali della Sala Don Piana (ricavato delle libere offerte devoluto al Fondo di Solidarietà per le famiglie della Parrocchia)



ENTROTERRA

CHIUSAVECCHIA



20.00. ‘3x1 = JazZzemin!’ (3a edizione): festa che riunisce l’eccellenza della musica, il gusto della tradizione, il piacere della convivialità (35 euro). Ristorante della Famiglia Ramoino presso Azienda Agricola Ramoino, Via XX Settembre a Sarola, info e prenotazioni 333 678.1228



PORNASSIO



9.30. Passeggiata nel Vigneto: escursione del CTE delle Alpi Liguri alla scoperta di due delle colture simbolo della Valle Arroscia: la vite e l'olivo (10 euro). Ritrovo a Ponti di Pornassio, Parco L’Ombrellone, info 338 3045512

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

18.30. Festival ‘Renoir et la Musique’: concerto dell’Ensemble Voxabulaire. Eglise Notre-Dame de la Mer (più info)

MENTON

10.00-19.00. ‘PhotoMenton’ (ultimo giorno): festival fotografico con la partecipazione di circa 110 fotografi provenienti da diverse regioni francesi, dall'Italia, Germania, Svizzera e Principato di Monaco. Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8 (più info)

MONACO

00.00. ‘20° No Finish Line (ultimo giorno): corsa solidale aperta a tutti, con o senza licenza, corridori e camminatori (24 ore su 24). Espace Fontvieille (più info)

14.30 & 17.00. Commedia ‘Pour le meilleur et pour le pire’ (‘Nella buona e nella cattiva sorte’) di David Basant e Mélanie Reumaux. Théâtre des Muses (info)

18.00. Serie Grande Stagione: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Andris Poga con Arabella Steinbacher, violino. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Piotr Ilyitch Tchaikovsky. Come preludio al concerto, presentazione delle opere alle 17 a cura di André Peyrègne. Auditorium Rainier III (info)

NICE



15.00. ‘Andrea Chénier’: opera di Umberto Giordano. Opéra Nice Cote D’Azur (info)





