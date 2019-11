Ventimiglia: modifiche agli orari dei treni, dal 15 dicembre i frontalieri non perderanno più la coincidenza per la Francia

A partire dal prossimo 15 dicembre, con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, i lavoratori transfrontalieri che quotidianamente devono raggiungere la Francia non perderanno più la coincidenza a Ventimiglia. Nel dettaglio, il treno Regionale 6170 da Savona delle ore 5:15 (con arrivo a Ventimiglia alle 6:54) verrà anticipato alle 5:03 (con arrivo a Ventimiglia alle 6:50) in coincidenza quindi con il treno della società francese SNCF TER 86010 per Nice Ville delle 6:57.



Inoltre, il treno anticiperà il passaggio nella stazione di Albenga in modo che i viaggiatori delle località comprese tra Pietra Ligure ed Albenga potranno utilizzarlo per recarsi ad Albenga ed utilizzare l’InterCity 655 per Genova-Milano Centrale coincidente a sua volta a Genova con il treno Frecciarossa 9796 per Venezia Santa Lucia. e con il treno Frecciabianca 8605 per Roma Termini.

Inoltre, anche i viaggiatori dalla stazione di Spotorno-Noli potranno utilizzare il Regionale 6170 per recarsi a Finale Ligure e quindi usufruire del treno InterCity 655 Ventimiglia–Milano Centrale.



"Sono soddisfatto che siamo riusciti ad ottenere l'anticipo del treno permettendo ai pendolari che lavorano in Francia di raggiungere più comodamente i loro posti di lavoro. Ancora una volta la regia della Regione, attraverso i tavoli di confronto che si sono svolti a Genova, è servita per raggiungere un'intesa tra Trenitalia e i comitati dei pendolari, in questo caso specifico del Ponente”, dichiara l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.



Di seguito i dettagli della nuova traccia del Regionale 6170 in vigore dal 15 dicembre 2019 (visibile sui sistemi di vendita dal 23 novembre).



REGIONALE 6170:

-SAVONA part. 05:03;

-SPOTORNO-NOLI 05:11;

-FINALE L. 05:18;

-PIETRA L. 05:25;

-LOANO 05:29;

-CERIALE 05:34;

-ALBENGA 05:40 (coincidenza con treno IC 655 delle ore 5.45 per Genova-Milano Centrale/Venezia S.L./Roma T.);

-ALASSIO 05:52;

-ANDORA 06:03;

-DIANO 06:09;

-IMPERIA 06:14;

-TAGGIA ARMA 06:24;

-SANREMO 06:30;

-BORDIGHERA 06:39;

-VALLECROSIA 06:44;

-VENTIMIGLIA arr. 06:50 (coincidenza con treno TER 86010 per Nice Ville delle ore 06.57).