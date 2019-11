I vertici di Liguria Popolare in visita a Sanremo prima del consiglio comunale l’incontro con il sindaco Biancheri (Foto e Video)

Liguria Popolare in visita in Comune a Sanremo

I vertici di Liguria Popolare rappresentati dal presidente Andrea Costa e dal consigliere regionale Gabriele Pisani, oltre al vice presidente Antonio Bissolotti, sono stati in visita a Sanremo in occasione del consiglio comunale di ieri sera. Prima dell’assise hanno incontrato i colleghi matuziani Sergio Tommasini e Piero Correnti oltre ai militanti locali.

Costa e Pisani hanno difeso il lavoro portato avanti dal gruppo regionale soprattutto in merito alle due proposte del ‘reddito di montagna’ e del recupero dei seminterrati.

Le interviste