Bordighera: Giuseppe Trucchi dopo il Consiglio di ieri "Poco comprensibili le dichiarazioni del Sindaco"

“Vorrei sottolineare che, nonostante la mia assenza dovuta a impegni non rinviabili, mi trovo totalmente d accordo con i colleghi dell’opposizione che stamane hanno incontrato i media”.

Interviene in questo modo Giuseppe Trucchi, Consigliere comunale di ‘Semplicemente Bordighera’, interviene dopo il Consiglio comunale di ieri sera e dopo la reazione dei colleghi di opposizione. “In particolare ritengo veramente poco comprensibili le dichiarazioni del Sindaco relativamente alla pratica edilizia dell’ex hotel Savoy. Se il Sindaco e la Giunta ritengono non idoneo il progetto presentato – prosegue - credo sia sufficiente assumere le posizioni decisionali conseguenti. Per ora la Giunta mi risulta abbia approvato la demolizione delle stabile. Ci sarà tempo in commissione e in consiglio di valutare con attenzione la pratica e considerare quali siano le decisioni migliori da assumere. Con la strana mossa delle interpellanze fatte dalla maggioranza a se stessa si dà l’impressione di perseguire attacchi personali invece che il bene della città”.

“Lo stesso si può dire delle altre interpellanze su bocciofila e Bicknell – termina Trucchi - che paiono veramente forzate e certamente non tese a trovare soluzioni che tutelino l’interesse dei cittadini”.