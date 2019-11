Agricoltura e alimentazione: da Marco Damele la 'Zuppa di legumi, cereali e cipolla egiziana ligure'

Da Marco Damele, agricoltore, scrittore e appassionato di cucina tradizionale, la ricetta della zuppa di legumi con la cipolla egiziana ligure.



"Non è la solita zuppa, ma una ricerca accurata di varietà di legumi e cereali, stufati per 3 ore in abbondante olio extravergine d'oliva e cipolla egiziana ligure. La storia della gastronomia e della cultura contadina, ci ha regalato ricette di zuppe e minestre leggendarie, che si tramandano da secoli definendo il profondo e sottile significato di una cultura dell'alimentazione semplice ma ricca e mai fuori moda. Il punto di partenza per una zuppa perfetta è una materia prima di ottima qualità, non avere fretta e stimolare la fantasia.

Ingredienti:

Piselli

Lenticchie rosse

Fagioli occhio nero

Azuki verdi

Farro

Orzo

Riso integrale

Cipolla egiziana ligure (foglie, gambo e brodo)

Olio extravergine d'oliva

Sale e pepe a piacere

Alloro

Ciuffo di carota

Cialda di Parmigiano Reggiano con erbe selvatiche

Note:

Prendete i legumi e i cereali secchi, lavateli sotto l'acqua corrente per togliere eventuali impurità e senza averli messe in ammollo, fateli soffriggere semplicemente con un gambo di cipolla di cipolla egiziana ligure e una foglia di alloro non tritata in quanto poi dovrà essere tolta: aggiungete del brodo di cipolla egiziana ligure caldo e cuocete a fuoco lento per circa 3 ore. Servite aggiungendo a crudo dell'olio extravergine d'oliva, pepe, una cialda croccante di parmigiano con erbe selvatiche, un ciuffo di foglie di carota e a piacere una spuma di latte. Per preparare la cialda, versate in una carta da forno un cucchiaio di Parmigiano Reggiano e le erbe selvatiche che cuocerete in forno per 4 minuti a 170°".