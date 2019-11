Sanremo: i 10 finalisti del ‘Comic Selfie’ sono in città, domani sera la resa dei conti al Teatro Ariston (Foto)

Tutto pronto per la finalissima di Ariston Comic Selfie 2019, il talent che premia i nuovi volti del web. In diretta streaming dal teatro più famoso d’Italia una serata tra risate, palco reale e palco virtuale.

Questa mattina, sempre in diretta dal palco dell’Ariston, sono stati presentati i 10 finalisti: Niccolò Mazzavillani e Paolo Gandini, 25-34 anni da Gallarate (Varese) e Agnadello (Cremona); Luigi Mangiacotti, 30 anni da Cinisello Balsamo (Milano); Davide D'Urso, 22 anni da Torino; Salvatore La Monica, 32 anni da Siracusa; Gioacchino Gargano, 22 anni da Palermo - Parody; Stello Tomasello, 29 anni da Messina - Parody; Francesco Martina, 19 anni da Anzio (Roma) - Magic; Giuseppe Ruggieri, 28 anni da Telese Terme (Benevento) - Magic; Auro Cardillo, 19 anni da Roma - Magic; Matteo Meleleo, 20 anni da Brescia - Magic.

Durante la serata saranno nominati vincitori delle tre categorie (Ariston Comic Selfie – Ariston Comic Selfie Parody – Ariston Selfie Magic) ma a decretare chi sarà da premiare saranno: il pubblico del web (grazie alle dirette streaming dell'evento), il pubblico in sala (via sms) e la giuria. Quindi ognuno di questi avrà un proprio podio di performer. Infine sarà la Giuria di Qualità a decretare un ulteriore artista da premiare tra i vincitori selezionati delle tre categorie. Un compito molto importante quello di quest'organo che sarà presente sul palco durante la finale. Quest'anno nella Giuria di Qualità troveremo: Carla Vacchino, proprietaria del Teatro Ariston, la Responsabile Ufficio Promozionale Culturale SIAE Danila Confalonieri, la cantautrice e regista Isabella Biffi, la webstar Edoardo Mecca, l'illusionista Walter Rolfo e il musicista e artista Andy dei Bluvertigo.

Che cosa vinceranno gli artisti? Ai vincitori designati dalla giuria di qualità verrà offerta una borsa di studio conferita dalla SIAE dell'ammontare di 1000 euro ciascuna. Al vincitore individuato come autore della migliore performance della serata finale, tra quelli premiati dalla giuria di qualità, andranno anche due biglietti per assistere come spettatori alla finale del Festival di Sanremo 2020.



Ai vincitori delle tre classifiche web verrà offerto un soggiorno per due persone a Sanremo (premio in partnership con la rete di impresa Sanremo On). Infine, i vincitori del voto della Sala riceveranno un abbonamento per il Premio Tenco 2020.

Gli organizzatori hanno assicurato che la finalissima del 22 novembre sarà uno show ricchissimo. Sono attese tantissime sorprese, alcune delle quali legate all'universo dell'Intelligenza Artificiale. Inoltre non mancherà anche un'esibizione del corpo di ballo locale Urban Theory, tra i finalisti del noto show televisivo, Italia's Got Talent e ora protagonisti su RaiPlay con Fiorello.



La finale di Ariston Comic Selfie, si potrà vedere direttamente in sala oppure comodamente a casa grazie alla massiccia diffusione sui social network. Infatti tutta la serata sarà trasmessa in diretta streaming con regia a cura di Andrea Lombardi. Invece, la parte relativa al voto web e in sala sarà gestito dalla web agency Due Metri di Graziano Poretti e Alessandro Gallo.



Infine nel corso della serata sarà consegnato il Premio "Dal Web al Teatro" a Tess Masazza, webstar da 1.2 milioni di followers su Facebook e quasi 600mila followers su Instagram. Il Premio viene assegnato su impulso del Teatro Ariston di Sanremo con la finalità di dare un riconoscimento a quegli artisti che, provenendo dal canale web, si sono particolarmente distinti per la creazione di contenuti di qualità in ambito teatrale.