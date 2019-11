Sanremo: al Capodanno matuziano non ci sarà il 'concertone' ma lo spettacolo internazionale 'Masters of Magic'

Lo scorso anno sono riusciti a far sparire un Suv e farlo ‘riapparire’ su un tetto ed hanno reso ‘magico’ il Capodanno di Torino. Quest’anno saranno a Sanremo.

Nessun mega ‘concertone’ ma uno spettacolo unico nel suo genere, ovvero ‘Masters of Magic’ sarà l’intrattenimento pubblico del Capodanno di Sanremo. Lo spettacolo verrà proposto nella classica location di Pian di Nave e farà diventare Sanremo, come lo scorso anno Torino, la capitale mondiale della magia. Sotto la direzione artistica di Walter Rolfo, per oltre 2 ore si potrà godere di uno show con 30 artisti internazionali, che a Torino è stato ammirato da 15mila persone.

Walter Rolfo, che è anche in giuria ad Ariston Comic Selfie, sarà alla guida di una serie di maghi, che intratterranno residenti e turisti nel corso del Capodanno anche in altre zone della città, come accadrà anche a Torino, dove verrà ripetuto il ‘Natale magico’, un vero e proprio show lungo un mese, per far trascorrere in modo diverso il dicembre del capoluogo piemontese.

A Sanremo, quindi, quest’anno si svolta e non ci sarà il classico concerto. Qualche mese fa sembrava certa la presenza di Renzo Arbore e della sua orchestra ma, successivamente, la trattativa non è andata in porto. Sicuramente il ‘Masters of Magic’ sarà un’attrattiva straordinaria per la città dei fiori che presenterà tutte le manifestazioni natalizie mercoledì prossimo.