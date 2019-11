Mentone: presentato questa mattina il programma della 87a 'Fete du Citron' dal 15 febbraio al 3 marzo

E’ stata presentato il programma della 87a ‘Fete du Citron’ di Mentone, che si svolge dal 15 febbraio al 3 marzo 2020, alla presenza del Sindaco Jean Claude Guibal e del Presidente della comunità della riviera francese e dello staff organizzativo.

Il Sindaco ha ricordato i rilievi statistici con l'ottimo piazzamento della conoscenza della festa in giro per il Mondo. L’87a edizione della manifestazione verrà celebrata con 10 carri e l'esposizione nei Giardini Biovès con le principali feste del Mondo, dal Carnevale di New-Orleans alla ‘Festa dei morti’ messicani, l'Oktoberfest di Monaco al Saint-Patrick irlandese, dalla festa dell'acqua thailandese al Carnevale di Venezia.

Al Palais de l'Europe si potrà apprezzare il Festival delle Orchidee mentre in città sono in programma spettacoli di musica, cinema e animazioni varie. I giardini illuminati sono previsti alle 20.30 di sabato 15, venerdì 21 e 28 febbraio. Il ‘Corso dei frutti d'oro’, con bande musicali domenica 16 e 23 febbraio e 1° marzo alle 14.30. I corsi in notturna con fuochi di artificio giovedì 20 e 27 febbraio alle 21.