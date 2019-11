Bordighera: grande successo anche oggi per 'Market Book' con protagonista Raffaella Fenoglio

Grande successo di partecipazione, oggi pomeriggio per un nuovo appuntamento al Mercato Coperto di piazza Garibaldi a Bordighera. Per ‘Market Book’ è stata protagonista Raffaella Fenoglio ed il suo libro ‘Pan e pumata’, successo editoriale in cui le ricette bordigotte di nonna Ada si alternano ai racconti di famiglia e alle storie di una infanzia felice.

“Il percorso di valorizzazione del Mercato Coperto va avanti con successo - commenta l'Assessore Marzia Baldassarre - ed il nostro obiettivo è far diventare la struttura di piazza Garibaldi sia un punto di riferimento per l’offerta di prodotti enogastronomici di eccellenza (con una attenzione particolare per le tipicità locali), sia un luogo di incontro e socializzazione".

"Ecco il perché di un calendario così ricco - evidenzia il Sindaco Ingenito - che proseguirà fino a fine febbraio: vogliamo che tutti i Cittadini tornino a vivere il Mercato Coperto come una ‘piccola piazza’, come già accade in altre città italiane ed europee. A Marzia Baldassarre, Melina Rodà e Laura Pastore va il mio ringraziamento per l’entusiasmo che stanno spendendo nel progetto”.

Oggi pomeriggio, al termine della presentazione, è stato anche servito ai partecipanti un ottimo 'Pan e Pumata'. Sabato, sempre alle 17.30, appuntamento con ‘Mercato Gourmet’ e i suoi percorsi di gusto, per una proposta di prodotti locali selezionati.