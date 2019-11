Ventimiglia: spaccio di droga, detenzione di armi improprie, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, tre denunce della Polizia

Tre pericolosi stranieri sono stati denunciati dalla Polizia di Ventimiglia. Gli agenti sono intervenuti con la Squadra Volante, in un bar di via Roma a seguito della richiesta di aiuto del proprietario del locale che, avendo trovato un uomo all’interno del dehor, dopo averlo svegliato per allontanarlo veniva è stato aggredito con insulti e minacce, anche di morte.

L'uomo, un sedicente nigeriano con un permesso di soggiorno scaduto, in stato di alterazione, non si è calmato neanche dopo l’intervento degli agenti, contro i quali ha rivolto minacce tentando in ogni modo di sfuggire al loro controllo. Successivamente sono riusciti a contenere l’agitazione dell’uomo e ad allontanarlo dal bar, evitando che la situazione degenerasse. Il 30enne è stato indagato in stato di libertà per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, per le minacce aggravate rivolte al titolare del pubblico esercizio e per l’inosservanza delle norme sugli stranieri in Italia.

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, aggregati in rinforzo a Ventimiglia su disposizione del Questore di Imperia e coordinati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno fermato un'auto con targa francese in piazza della stazione con a bordo due sospetti. Nel corso dei controlli gli agenti hanno scoperto un taglierino nel vano porta oggetti. E' così scattata la perquisizione del veicolo e quella personale del conducente e del passeggero, due francesi di 26 anni con diversi precedenti per droga. Sono stati trovati 14 grammi di stupefacente, un bilancino digitale di precisione, un coltello e il taglierino, tutto sottoposto a sequestro. I due sono stati denunciati con l’accusa di detenzione di droga ai fii dello spaccio e possesso illegale di strumenti da punta e da taglio.