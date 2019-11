Taggia: dopo il video della Casa della Legalità interviene il legale di Antonio Cicala “Un onesto lavoratore che ha pagato il proprio debito con la giustizia”

A seguito della nostra notizia pubblicata lo scorso 5 novembre, oggi interviene ai nostri microfoni Lucia Artusi, legale di Antonio Cicala, l’uomo protagonista del video pubblicato dal canale YouTube de ‘La Casa della Legalità’ del blogger antimafia Christian Abbondanza.

“Il Sig. Cicala attualmente è un onesto lavoratore che ha pagato il proprio debito con la giustizia per fatti avvenuti ormai oltre 30 anni fa - dichiara Lucia Artusi - non è mai stato affiliato ad alcun gruppo mafioso, né tantomeno condannato per reati di cui all’associazione mafiosa. Le attuali accuse di odierne presunte affiliazioni sono del tutto fantasiose, al contrario il Sig. Cicala è attualmente un socio lavoratore della ditta ‘Florovivaismo’ di Stefania D’Adamo, figlia del Sig. D’Adamo Ermanno, proprietario del terreno oggetto del video nonché socio lui stesso della società”.

“La sottoscritta, inoltre, difende la società ‘Florovivaismo’ D’Adamo in diversi contenziosi civili contro il socio Ermanno D’Adamo - prosegue Lucia Artusi - peraltro alcuni dei quali già conclusisi con esito vittorioso da parte della società ‘Florovivaismo’. Ci tengo, inoltre, a precisare che la società opera sul terreno di cui al video in forza di un contratto di locazione regolarmente onorato dalle parti e pertanto sono assurde le ipotesi di occupazione del terreno da parte del Sig. Cicala”.

Conclude il legale: “Comunico, inoltre, che il Sig. Cicala ha depositato una denuncia querela per diffamazione nei confronti del Sig. Abbondanza nonché dei soggetti che hanno trasmesso il video”.