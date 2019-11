Notte di pioggia sul ponente: 20/30 mm ed ora attenzione alle nuove precipitazioni, terreno saturo e rischio frane

Prosegue il momento perturbato della nostra provincia, dove piove (seppur con fasi alterne) da oltre una settimana. Nel corso della notte le piogge hanno continuato a colpire la nostra provincia anche se, per fortuna, non si è trattato di precipitazioni particolarmente intense e durature.

Sono scesi tra i 10 ed i 30 millimetri di pioggia, che almeno per ora non hanno provocato gravi danni ad eccezione della frana registrata ieri verso le 19 in regione Termini sulla strada verso Ceriana, piccolo centro della Valle Armea. La frana di ieri e quelle dei giorni scorsi più o meno gravi, confermano che il terreno inizia ad essere piuttosto saturo e, quindi, le nuove piogge previste tra oggi ed il fine settimana preoccupano proprio per il rischio di nuovi smottamenti.

Nelle prossime ore è previsto un altro lungo periodo di instabilità con possibili piogge che si proporranno a macchia di leopardo su tutta la provincia. Gli ultimi modelli non sembrano portare precipitazioni intense, ma si protrarranno quasi certamente tra oggi e sabato, anche se bisognerà attendere qualche ora per le opportune verifiche dell’Arpal.

Al momento non si sono verificati innalzamenti sui corsi d’acqua e, quindi, la situazione è sotto controllo. Sul fronte temperature le minime di questa mattina sono state tutte sotto i 10 gradi ma con un innalzamento tra quelle in montagna. La minima, quasi come sempre a Poggio Fearza, con 2,9 anche se risulta l’unica negativa.