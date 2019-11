Imperia: palma pericolante in via Gavi, intervento di taglio e rimozione dei Vigili del Fuoco

Intervento per una palma pericolante in via Gavi ad Imperia. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati per la messa in sicurezza dell'area. L'albero pare che fosse a rischio crollo e quindi è stato necessario intervenire con l'autoscala. Dopo breve è stato disposto il taglio. In loco era presente anche l'assessore Laura Gandolfo. Durante l'intervento il traffico ha subito alcuni rallentamenti.