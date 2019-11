Imperia: mancato ritiro della patente al marito dell'ex procuratore, tre anni per Gianfranco Cabiddu ed un anno e due mesi per David Egidi

Sono le condanne pronunciate questa mattina dal tribunale di Imperia (collegio presieduto da Donatella Aschero), nei confronti del marito dell'ex procuratore capo di Imperia Giuseppa Geremia, Cabiddu, e di Egidi, ex comandante della compagnia dei carabinieri di Imperia.

Il caso è quello del mancato ritiro della patente a Cabiddu, accusato di abuso d'ufficio e falso. Egidi, ex maggiore dei carabinieri di Imperia, era accusato di abuso d'ufficio proprio per il mancato ritiro del documento dopo un'infrazione commessa da Cabiddu in Sardegna, che gli sarebbe valsa la perdita di tutti i punti. Durante la scorsa udienza, il procuratore capo Alberto Lari aveva chiesto le condanne a due anni per Cabiddu e a un anno e mezzo per Egidi.

Nella stessa indagine era finito anche l'ex comandante provinciale dei carabinieri Luciano Zarbano, condannato in primo grado a un anno con rito abbreviato, e assolto in appello.