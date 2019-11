Urbanistica: domani in Provincia ad Imperia la presentazione del piano territoriale regionale

Domani alle 11, alla sala dei Comuni della Provincia di Imperia, si terrà il quarto incontro del “tour” di presentazione del nuovo Piano Territoriale Regionale, a cui parteciperà l'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola.

Si tratta di uno della serie di incontri che nascono con l'obiettivo di sottoporre agli enti locali, alle associazioni di categoria e a quelle dei professionisti, il progetto “Idee di Liguria” che propone una visione strategica di lungo periodo di sviluppo del territorio ligure.

"Il Piano che viene presentato in queste settimane tratteggia quello che la Regione si aspetta per far crescere la Liguria ed è pertanto fondamentale avviare un’ampia fase di discussione e consultazione che coinvolga l’intera comunità regionale e che porti ad un Piano Territoriale dei Liguri", sottolinea l'assessore Scajola. "Il Piano affronta le problematiche delle diverse aree della nostra regione, l’entroterra, la città e la costa, puntando a sviluppo economico e turistico e semplificazione delle procedure”.