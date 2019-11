Sanremo: raddoppia il tempo di accesso al Wi-Fi gratuito in città, si passa da due a quattro ore al giorno

Pochi lo sanno, ma a Sanremo c’è una rete Wi-Fi completamente gratuita. Ancora in meno sanno che da qualche giorno la possibilità di accesso alla rete Sanremo Wi Fi è raddoppiata.

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Sanremo e la Sistel, azienda locale che fornisce servizi di connessione internet ad aziende e privati, in città è possibile connettersi alla rete internet senza fili e, da qualche tempo, le ore giornaliere sono passate da due a quattro. Le ore sono frazionabili lungo la giornata e, quindi, possono coprire un servizio quotidiano piuttosto ampio.

Tutto è partito dalla Biblioteca comunale. “Per chi frequenta la Biblioteca due ore sono poche - ci spiega Danilo Laura di Sistel - quindi ci è stato chiesto di allungare a quattro, quindi perché non estendere il prolungamento a tutta la città?”.

Per accedere alle quattro ore di Wi-Fi gratuito è sufficiente una registrazione via sms, poi si può navigare. È vero che ormai ogni operatore telefonico fornisce una connessione praticamente illimitata, ma il Wi-Fi pubblico resta un servizio molto utile sia ai residenti che ai turisti specie per connettersi con computer o tablet.