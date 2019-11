Sanremo: la Croce Rossa Italiana festeggia i 120 anni, ecco il calendario della Cri per il 2020

Come tradizione vuole il comitato matuziano di Croce Rossa Italiana, che quest’anno festeggia i suoi 120 anni, ha stampato il calendario 2020 che vede riprodotte immagini dei volontari della sezione locale in varie situazioni, dal Festival di Sanremo alla Classicissima di ciclismo, dal Corso Fiorito alle iniziative di raccolta fondi, senza dimenticare alcuni scatti nelle situazioni di emergenza o in esercitazioni.

Nei prossimi giorni i volontari in divisa andranno in giro per Sanremo a consegnare, in cambio di un’offerta, l’almanacco. Coloro che lo desiderassero, potranno recarsi direttamente ad acquistarlo presso la sede Cri di Via Pisacane, 13. Per informazioni tel. 0184/505050.