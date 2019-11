Sanremo: Festival della Salute 2019, alle 16 l'incontro sulla "Resilienza"

All'interno del Festival della Salute 2019 organizzato da ASL1 Imperiese, oggi, giovedì 21 novembre, dalle ore 16 alle 17, nella sala Ranuncolo del Palafiori di Sanremo in corso Garibaldi, spazio riservato all'associazione NonSiamoSoli odv. La Dott.ssa Raffaella Rognoni tratterà il tema "Resilienza: la Potenza delle parole e dei pensieri nella relazione con se stessi e con gli altri".



"Talvolta usiamo il linguaggio in modo superficiale sottovalutando l'effetto che questo può avere nelle nostre relazioni. - spiegano i promotori dell'incontro - Durante l'evento sarà proiettato il cortometraggio "Anch'io" realizzato dall'associazione Sanremo Cinema. L'attrice Adriana Genuizzi reciterà alcune poesie tratte dal libro "Un mare di emozioni" di Tiziana Guatta ed. Ennepilibri. Sono previsti contributi di Raffaella Rognoni esperta in coaching emotion, Adriana Genuizzi attrice e Tiziana Guatta presidente NonSiamoSoli odv".