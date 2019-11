Ad Ospedaletti si cercano farmacisti per la Farmacia Comunale: a dicembre il test e poi da gennaio via alla nuova gestione

Ci sarà tempo fino al 9 dicembre per partecipare al bando di selezione per la gestione della farmacia comunale di Ospedaletti. Il Comune ha pubblicato l’atteso bando, per il direttore e due collaboratori.



Per partecipare bisognerà rispettare alcuni requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza Italiana o di stato membro dell'Unione Europea;

- avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

- conseguimento del titolo di studio: Laurea in ‘Fermacia’ o ‘Chimica e tecnologie farmaceutiche’;

- abilitazione all'esercizio professionale;

- iscrizione all'ordine dei farmacisti;

- aver prestato per almeno 5 anni servizio presso farmacie pubbliche e/o private per il direttore ed almeno 2 anni di servizio per i collaboratori;

- idoneità psico-fisica alle mansioni da espletare, accertata da struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale.



La domanda di ammissione con annesso curriculum vitae dovrà essere consegnata in comune, all’ufficio protocollo entro le ore 13 del 9 dicembre. A quel punto i candidati dovranno sostenere una prova d’esame, in programma per il 12 dicembre alle 15.30. Si tratterà di un testa a risposta multipla su tecnica e legislazione farmaceutica, farmacologia, elementi di legislazione degli enti locali e gestione delle farmacie pubbliche. Questa prova non sarà l’unica discriminante ma sarà lo step che garantirà più punti (30 al massimo ndr). Saranno contestualmente valutati anche il possesso di ulteriori lauree o specializzazioni, il singolo curriculum e l’esperienza maturata presso attività analoghe.



La Farmacia Comunale di Ospedaletti è stata inaugurata nel novembre 2008 durante l’amministrazione comunale del sindaco Eraldo Crespi. Questo servizio così come immaginato all’epoca è un unicum nella provincia di Imperia. A distanza di 11 anni si prospetta una nuova gestione che rimarrà in carico per 2 anni, da gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.