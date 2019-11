Sanremo: 14 euro per ricevere una multa con raccomandata, quando il digitale costa più del caro e vecchio libretto

Il digitale è sempre un passo avanti rispetto all’analogico, ma può portare con sé anche alcune conseguenze poco piacevoli e, soprattutto, costose.

La dimostrazione è nelle parole del nostro lettore Remo Zanfi che ci scrive per segnalare quanto accaduto qualche giorno fa. “Sono un sanremese che ha ricevuto una multa di 58 euro di cui 14 euro per la comunicazione tramite raccomandata - ci scrive - essendomi lamentato presso la Polizia Municipale per la maggiorazione, mi è stato detto che, essendo dotati di un dispositivo digitale, non possono rilasciare immediatamente la contestazione della mila e, quindi, siamo tenuti ad aspettare la raccomandata. Li ho quindi invitati a ri-dotarsi del buon vecchio libretto per poter così risparmiare i 14 euro della raccomandata. Estendo la mia lamentela anche ai responsabili del Comune”.