Sanremo: il gatto Puntino è in cerca di una nuova famiglia

Mi presento.. lei l'umana mi ha chiamato Puntino, perché la punta del mio orecchio è bianca, non sa da dove arrivo, ma sa che sono castrato e buono faccio tante fusa e le do tante testatine per farmi fare le coccole. Lei ha provato a ritrovare i miei proprietari ma nessuno mi ha cercato e quindi adesso ho bisogno di una nuova famiglia.

Per poterlo conoscere o adottare potete telefonare al numero 3402723455.

Verrà dato in adozione spulciato e svermato con test felv./fiv fatto.

Adozione consapevole