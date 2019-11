Vallecrosia: giovedì 28 novembre convocato il Consiglio comunale, l'ordine del giorno

E’ stato convocato per giovedì 28 novembre alle 20, nella classica sala polivalente di via Colombo, il Consiglio comunale di Vallecrosia.

All’ordine del giorno è prevista l’approvazione del regolamento comunale per il gruppo volontari antincendio boschivo e per la Protezione Civile ‘5 Torri’.

In discussione anche i criteri per la concessione in uso delle palestre ed aree sportive e l’approvazione della convenzione tra il distretto sociosanitario n° 1 ventimigliese, gli ambiti territoriali e sociali e l’organizzazione di volontariato Caritas Intemelia.