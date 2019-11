Scongiurato lo sciopero dei dipendenti Rt: i sindacati attendono gennaio per lo sblocco del piano dell'azienda

Il piano di salvataggio della Riviera Trasporti è in dirittura d’arrivo. La conferma è arrivata oggi nell’incontro di ‘raffreddamento’ (come previsto dalla Legge in materia di scioperi) tra i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Faisa, la dirigenza della Rt, la Provincia, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ed il Prefetto.

L’incontro si è svolto dopo che, verso la fine del mese scorso, i sindacati avevano dichiarato lo stato di agitazione (anche in questo caso la prassi necessaria), prima di arrivare allo sciopero vero e proprio. Lo scorso 8 novembre è stata la volta di un infruttuoso incontro tra le organizzazioni sindacali e l’azienda, per risolvere le problematiche più volte emerse e sfociate anche nella dura presa di posizione del Presidente del Consiglio comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande e di tutta l’assise matuziana sui continui disservizi che, comunque ad oggi, stanno continuando a verificarsi pesantemente nel comprensorio sanremese.

Si tratta purtroppo di problemi causati principalmente dalla mancanza delle assunzioni del personale per sopperire al normale turnover di chi è andato in pensione e dalla mancanza di nuovi mezzi. Come detto, questa mattina è stato confermato come il piano sia ormai imminente, grazie al cambio di destinazione d'uso dell'area del deposito di Sanremo, che potrà essere venduto con valori più coerenti agli attuali valori di mercato.

Il piano dovrebbe essere presentato entro novembre e, al momento della firma, sbloccherà definitivamente le assunzioni e la fusione per l’incorporazione di Rtl in Rt. Il piano dovrebbe concludersi entro il 31 gennaio. Il Prefetto, nel corso della riunione, ha chiesto ai sindacati di attendere almeno fino a questa data prima di procedere con la dichiarazione di sciopero.

Inoltre l'accordo firmato dalle sigle sindacali nel febbraio del 2015 e passato a referendum tra i lavoratori, che grazie ai sacrifici di questi ultimi anni ha permesso di mettere in sicurezza l'azienda, verrà inserito come parte integrante dell'attuale procedura di attestazione e, per questo, non sarà necessaria un'ulteriore contrattazione degli accordi tra Rt e lavoratori, così come confermato al tavolo di oggi.