Il Sindaco di Imperia all'assemblea dell'Anci: "Ho parlato di Comunità, la parola chiave della mia campagna elettorale"

Anche il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, all’assemblea Anci di Arezzo per parlare di comunità: “Proprio la parola chiave della mia ultima campagna elettorale. I cittadini – ha detto - si riconoscono più facilmente nella figura del proprio Sindaco che nelle altre Autorità che vedono più distanti. Scelgono il loro Sindaco in un confronto aperto e vedono in lui un ruolo più importante di quello che la legge effettivamente gli riconosce”.

“Per i cittadini è il Sindaco a doversi occupare di tutto ciò che accade nella Comunità, anche se i suoi poteri e le sue garanzie sono limitate rispetto al quotidiano fuoco, amico e nemico. Ho ascoltato diversi interventi in questi giorni. Devo dire – termina Scajola - che la qualità dei Sindaci di oggi è molto cresciuta. Tutti insieme dobbiamo dare una mano a fare uscire il Paese dalle secche. La Comunità è la risposta”.