Bordighera: Consiglio comunale, l'opposizione lascia l'aula sull'interpellanza per l'hotel Savoy

Consiglio comunale, questa sera a Bordighera. Sono passati con i voti della maggioranza i primi punti all’ordine del giorno, tra cui l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ed una convenzione tra il Distretto Socio-Sanitario n° 1 ventimigliese e la Caritas per gli interventi di pronta assistenza sul territorio.

Si è poi passati alle mozioni tra cui quella di ‘Civicamente Bordighera’, affinchè le spiagge siano strumenti di attrazione turistica da pubblicizzare e di rispetto ambientale. Il Consigliere Mara Lorenzi, che ha presentato la mozione, ha accettato la proposta dell’Assessore Laganà di ritirare e ridiscutere la stessa in Commissione, per poi riportarla in Consiglio.

Ritirata anche l’Interpellanza di ‘Semplicemente Bordighera’ in merito ad un bilancio delle manifestazioni e agli eventi di importanza turistica e culturale che si sono svolti in Bordighera dall'inizio dell'anno ad oggi, in relazione all’assenza del Consigliere Giuseppe Trucchi.

Il ‘Gruppo Misto’, di cui fa parte Giovanni Ramoino ha poi presentato due interpellanze. La prima per l'accesso del pubblico negli uffici del Sindaco e degli Amministratori comunali e l’altra per la situazione di via Trento. Nel primo caso è stato l’Assessore Laganà a rispondere a Ramoino, sul ripristino del codice per l’accesso agli uffici del Sindaco e degli Assessori.

Sul caso è anche intervenuto il vice Sindaco Bozzarelli che ha sottolineato come le precauzioni non siano mai sufficienti ed ha evidenziato come nei giorni scorsi una dipendente sia stata aggredita da un utente in grave stato di alterazione.

Per la situazione di via Trento, Ramoino ha esposto le problematiche relative alle montagne di spazzatura vicino all’hotel Riviera. Secondo il Consigliere ci sarebbe qualcuno che apre il cancello del cantiere e consente di gettare di tutto all’interno. Il Sindaco Ingenito ha confermato la volontà di ripulire tutto ma anche d rivolgersi alla Polizia o ai Carabinieri per denunciare chi consente tutto questo.

‘Bordighera Vince’ ne ha presentata una sull’area di proprietà comunale rivendicata dall'istituto internazionale di Studio Liguri Museo Bicknell, una seconda sulla concessione del Bocciodromo Comunale di via Stoppani e per la gestione dell'attività di bar ristorante ma anche una terza in merito all'intervento di demolizione e ricostruzione del hotel Savoy e la relativa consulenza dell'Architetto Margherita Mariella.

Alla presentazione delle Interpellanze del Consigliere Sorriento l'opposizione ha abbandonato l'aula.