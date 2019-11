Arma di Taggia: anche nella nostra provincia venerdì si celebra la “Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole”

Sarà ricordata venerdì anche presso la nostra provincia la “Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole”, istituita dall’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a ricordo di tutte le vittime della scuola ed, in particolare, il tragico evento avvenuto nella città di Rivoli il 22 novembre 2008 e quelli della Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia e della Casa dello Studente de L’Aquila con lo scopo di far riflettere tutti sull’importanza di iniziative e momenti di formazione e informazione sul fondamentale valore della sicurezza.

L’occasione è importante per promuovere e diffondere la cultura dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di studio, di lavoro e di vita quotidiana, in accordo con quanto previsto nel Protocollo di Intesa siglato nel dicembre 2017 tra INAIL e MIUR anche attraverso la realizzazione di progetti e attività formative destinati a studenti, docenti e dirigenti scolastici di Istituti di ogni ordine e grado.

Anche INAIL Liguria, di concerto con il MIUR regionale, scenderà in campo con manifestazioni e iniziative sul territorio regionale in cui verranno presentati progetti con finalità prevenzionali.

Nello specifico è stato promosso da parte di INAIL Liguria, Automobile Club Genova, in collaborazione con MIUR regionale, Il secolo XIX e Protezione Civile del Comune di Genova un bando di concorso rivolto gli studenti delle scuole secondarie di II grado della Liguria al fine di:

- ridurre le dinamiche infortunistiche che comportino invalidità e perdita di vite umane;

- sviluppare tra i ragazzi la “cultura della sicurezza” e a prevenire gli infortuni sul lavoro e i rischi correlati alla strada e all’ambiente;

- sensibilizzare i giovani al tema della sicurezza;

- realizzare programmi e iniziative volte a promuovere comportamenti sicuri sul lavoro, sulla strada e verso l’ambiente.

Oggetto del bando la realizzazione di tre video inediti che abbiano a tema i seguenti aspetti della sicurezza:

- Sicurezza sul lavoro

- Sicurezza stradale

- Sicurezza ambientale

In tale ottica, anche la sede INAIL di Imperia, si renderà protagonista venerdì alle 11.30 presso Villa Boselli ad Arma di Taggia, con un incontro sul tema rivolto ai ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria “E. Ruffini” – Ramo Alberghiero con cui già in passato ha collaborato in positivo a iniziative volte alla diffusione della “cultura della salute e sicurezza” nei luoghi di studio, di lavoro e di vita quotidiana. L’incontro sarà l’occasione per presentare a studenti e docenti il Bando di concorso.

“Partire proprio dagli studenti – il commento di Enrico Lanzone Direttore Territoriale - che rappresentano le nuove generazioni per promuovere in positivo iniziative mirate alla conoscenza dei rischi legati al lavoro, alla strada e al territorio che ci circonda è di fondamentale importanza. Ricordiamoci che “La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni individuo”.