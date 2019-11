A Sanremo i grandi dello sport si sfidano per solidarietà: al Teatro Ariston va in scena ‘Canzoni&Campioni’ (Foto)

Il palco del Teatro Ariston non è solo Festival di Sanremo, non è solo scenario di grandi concerti o spettacoli teatrali. Giovedì 28 novembre alle 20.30 il teatro più famoso d’Italia ospiterà ‘Canzoni&Campion’, evento benefico sotto forma di gara canora che vedrà sfidarsi grandi nomi delle discipline più disparate.

La sfida avrà come unica motivazione la solidarietà. La manifestazione, infatti, ha lo scopo di raccogliere fondi per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale ‘Sant’Anna’ di Torino, per Onlus Arcobaleno ospedale di Bergamo e per ABEO Onlus di Verona.

L’evento, targato subito Lions, e ideato da Bruno Zanoni, ex ciclista professionista, e da Riccardo Magrini, dirigente sportivo e commentatore televisivo di Eurosport, per le sue finalità ha certamente una grande potenzialità di crescita. La prima edizione, patrocinata dal Comune di Sanremo, è organizzata dal Distretto Lions 108 la3 con il sostegno di ‘Monti Team’, main sponsor dell’evento.

Tanti i grandi nomi che arriveranno a Sanremo: Evaristo Beccalossi, Claudio Chiappucci, Fabrizio Della Fiori, P. Ferrali, Kristian Ghedina, Isolde Kostner, Marco Melandri, Giorgio Nalesso, Daniele Oss, Paola Paggi, Sara Simeoni, Gilberto Simoni, Gianni Sommariva, Stefano Tacconi, Fabio Trimboli, Dino Zandegù.

I campioni saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana Bagutti e giudicati da una giuria composta da: Vincenzo Nibali, Italo Zilioni, Christian Recalcati, Josè Altafini, Pier Augusto Stagi, Memo Remigi, Franco Bagutti, Marco Albarello e Franco Fasano con la partecipazione del Cabarettista D. Martina. Presenteranno la serata Eleonora Capelli e Luca Gregorio. Tutti i partecipanti all’evento lo faranno a titolo gratuito.

La serata sarà anche impreziosito da un dono: ogni spettatore riceverà un disco, prodotto appositamente per l’evento. Un disco che raccoglie brani inediti del cantautore ligure Massimo Schiavon e del cantautore siciliano Ugo Mazzei.