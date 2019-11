Che cosa significa veramente trasformazione digitale?

La trasformazione digitale è un vero e proprio stravolgimento che porta a “reinventare” un prodotto o servizio per renderlo più fruibile e di maggiore utilità per tutti.



“La trasformazione digitale è l’applicazione di tecnologie digitali e non per avere un cambiamento fondamentale su tutti gli aspetti relegati ad un business o servizio.”



L’adozione di tecnologie moderne, non comporta una trasformazione digitale della propria aziende e/o servizio. La semplificazione di azioni come la compilazione di questionari – trasformati in formato digitale – o la migliore organizzazione di un archivio non comportano direttamente un processo di digital transformation.



Fungibilità: una parola alla base della trasformazione digitale



Con il termine fungibilità si intende la capacità di cambiare un qualche cosa. La fungibilità è una caratteristica intrinseca, non una forza da una fonte esterna. Questa trasformazione è un atto che porta a fare un cambiamento sostanziale, che non ha precedenti.



La trasformazione digitale è un processo che più che da bruco a farfalla, porta le aziende a “sostituire” parti del corpo aziendale più che a una evoluzione vera e propria. Queste sostituzioni, in alcuni casi sono in grado di convogliare un maggior valore di quanto potrebbe essere possibile fare con una normale evoluzione del proprio metodo di lavoro.



Se si leggono i trattati sulla trasformazione digitale scritti nei primi anni del 2000, vedrete che l’adozione di una strategia di fungibilità era già in essere. Anche se il termine non veniva utilizzato.



Mettere in pratica la trasformazione digitale



Cosa significa mettere in pratica la trasformazione digitale?



Significa che si inizia a progettare gli elementi che possono facilitare la trasformazione verso questa nuova realtà. Quando Booking.com ha intrapreso la sua strada nel prendere posto alle tradizionali agenzie viaggio – per permettere ad hotel e aziende nel settore turistico di vendere più facilmente le loro camere – ha iniziato a sviluppare una tipologia di servizio che fino a quel momento non esisteva. Ora, dopo molti anni di tentativi, esperimenti, insuccessi e successi è l”agenzia viaggi” più grande del mondo.



Il suo servizio è diventato di uso comune, e grazie a una serie di promozioni e di attività intraprese dal compartimento marketing gli utenti identificano il servizio di prenotazione delle camere con il servizio offerto da Booking.



Senza lo sviluppo di nuove tecnologie, sistemi di prenotazione e funzionalità che hanno reso più semplice prenotare e gestire la propria prenotazione ora non ci potrebbe essere un’azienda come Booking.



È per questo che tutti i sistemi di disintermediazione, da UBer ad Amazon, hanno scosso l’economia dei sistemi loro antenati. Grazie a questa innovazione, ora è possibile prenotare un servizio Taxi in poco tempo e ad un prezzo notevolmente pià vantaggioso. La stessa cosa si può dire di Amazon, che offre la possibilità di fare acquisti a qualsiasi ora del giorno e della notte, con la sicurezza di ricevere i prodotti ordinati nel minor tempo possibile. In città come Milano e Roma anche in pochi minuti dopo l’ordine.