Si è chiusa nel peggiore dei modi la disavventura dell'82enne di Isolabona del quale non si avevano più notizie da questa mattina. In serata è stata ritrovata la sua auto ribaltata nelle campagne vicino al paese e, all'interno, il suo corpo privo di vita.

Era stato il figlio dell'82enne a dare l'allarme non avendo più sue notizie, in serata il triste ritrovamento. Per tutto il pomeriggio hanno lavorato in zona i Vigili del Fuoco, sul caso stanno ora indagando i Carabinieri.