Sanremo: donna cade dalle scale in frazione Coldirodi, soccorsa dal 118 e portata in elicottero in ospedale

Una donna di 85 anni verrà trasportata in elicottero, probabilmente al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, a seguito della caduta da una scala, per la quale si è procurata una trauma cranico-facciale.

La donna è stata soccorsa dal personale medico del 118 e da un’ambulanza. Verrà quindi portata a Capo Verde, dove l’elicottero dei Vigili del Fuoco la preleverà per il trasporto, probabilmente a Pietra Ligure.

Le sue condizioni, seppur serie, non sono particolarmente gravi. Il fatto è avvenuto in via Costa, nella frazione sanremese di Coldirodi.