Molini di Triora: frana su un sentiero pedonale tra la frazione di Glori e Carpasio, serve un intervento (Foto)

Anche se nelle ultime ore la pioggia sta concedendo una tregua nella nostra provincia (in attesa di un nuovo passaggio perturbato tra oggi e venerdì), purtroppo le frane continuano ad essere all’ordine del giorno.

Un nuovo smottamento di terreno si è verificato su un sentiero pedonale tra Glori, frazione di Molini di Triora ed il Santuario di N.S. di Lourdes, andando a bloccare tutto il percorso tra la stessa Glori e Carpasio.

Ovviamente nessun problema per le strade della Valle Argentina, ma in questo momento se non ci saranno interventi, il sentiero non potrà essere utilizzato dai molti appassionati di camminate che si muovono nella zona.