Proseguono, purtroppo al momento senza successo le ricerche dell’82enne cacciatore, del quale non si hanno più notizie da questa mattina quando è uscito di casa.

L’uomo è andato nei boschi da solo e la famiglia, nel primo pomeriggio non vedendolo rientrare, ha dato l’allarme. Il telefonino dell’uomo, che vive a Camporosso, suona a vuoto mentre non si trova l’auto con la quale era uscito non si trova.

Le ricerche vengono svolte dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri.