Dramma a Ventimiglia Alta: 29enne si toglie la vita impiccandosi in camera da letto. Indagano i Carabinieri

Dramma a Ventimiglia Alta. Nel tardo pomeriggio, in discesa Porta Marina, è stato ritrovato il corpo di un 29enne della zona che si è tolto la vita impiccandosi nella propria abitazione, in camera da letto. La notizia ha scosso il borgo della città di confine e ora saranno i Carabinieri a dover ricostruire le ultime ore di vita del giovane per comprendere le ragioni del tragico gesto.

Sembra che il giovane si sia tolto la vita nel primo pomeriggio. A dare l'allarme sono stati i parenti. Per aprire la porta di casa, chiusa dall'interno, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.