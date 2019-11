Auto si ribalta e uno degli occupanti resta incastrato: mobilitazione di soccorsi a Bajardo

Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio a Bajardo, in via Taggiasco, per un'auto ribaltata. All'interno della vettura c'erano due persone, una delle quali è rimasta incastrata, motivo per il quale si è reso necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Stando alle prime informazioni pare che entrambi i coinvolti siano coscienti. Sul posto, otre ai Vigili del Fuoco, anche un equipaggio della Croce Verde di Sanremo oltre all'automedica del 118. Al termine del soccorso il ferito è stato trasportato in codice 'rosso' all'ospedale Borea di Sanremo.