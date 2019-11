Tempo di neve: ecco come nella vicina Ormea si rimuove la coltre bianca, con il vecchio 'biale' (Video)

Rimuovere la neve con l’antico sistema del ‘biale’, ovvero allagando le strade con l’acqua che arriva dal torrente. Accade ad Ormea, in Piemonte ma a pochi chilometri dal confine con la nostra provincia.

Ormea è un piccolo paese al confine con la Liguria e che è meta di moltissimi imperiesi, soprattutto nei mesi estivi quando si può godere di un po’ di frescura, allontanando la canicola della costa. In inverno non c’è moltissima neve ma, come accaduto in questi giorni, il manto bianco ha creato qualche problema ai residenti, in particolare nel centro storico.

L’intervento che si vede nel video girato da Marino Colombo, vede l’acqua del torrente ‘Armella’ che è stata fatta esondare appositamente, portando via la neve. Ovviamente è un sistema attuabile quando la temperatura è sopra lo zero per evitare gelate. Ad occuparsi dell’intervento è il Comune, che sfrutta lo stesso sistema in estate per pulire le strade.