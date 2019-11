Taggia: nuovo parco giochi per bimbi, sono partiti i lavori. La consegna prevista per l'8 dicembre

Lunedì sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo parco giochi a Taggia. Il maltempo di questi giorni non sta rallentando il proseguimento dell’opera che salvo imprevisti dovrebbe essere ultimata entro l’8 dicembre.



Il nuovo spazio pubblico per i bimbi sorgerà nei giardini pubblici a lato di via Anfossi a Taggia. Il progetto (nei punti evidenziati, ndr) prevede la posa di costruzioni con uno scivolo, altalene, giochi a molla, pannelli di attività, il tutto su pavimentazione antitrauma. Inoltre, sarà un parco per tutti anche grazie all'associazione La Giraffa a Rotelle che ha donato un gioco inclusivo.



Il nuovo spazio sarà riservato ai bimbi piccoli in un'area già molto utilizzata dalle famiglie. Per il momento il parco non sarà recintato in quanto già delimitato naturalmente da marciapiedi e strade.