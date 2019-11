Sanremo: scattano nei prossimi giorni gli 'Open days' dell'Istituto Comprensivo 'Centro Levante'

L’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante apre le porte alle famiglie che dovranno iscrivere i propri figli per la prima volta alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Nei prossimi giorni si terranno gli ‘Open Days’ per le scuole dell'I. C. Sanremo Centro Levante. L'iniziativa permetterà l'incontro tra docenti e genitori. Inoltre, durante l’incontro sarà possibile visitare i locali delle scuole e conoscere la nostra offerta formativa, i progetti e l’organizzazione della scuola. Sotto le date.



Scuola Secondaria di primo grado incontro con i genitori giovedì 12 dicembre alle 17;

Scuola Primaria San Bartolomeo giovedì 21 novembre tutto il giorno;

Scuola Primaria San Lorenzo lunedì 2 dicembre dalle 11:30 alle 14:30;

Scuola Primaria San Giacomo martedì 3 dicembre dalle 14 alle 16;

Scuola Primaria A. Volta mercoledì 11 dicembre dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16;

Scuola Primaria San Pietro giovedì 12 dicembre dalle 9:30 alle 11 e dalle 15 alle 16;

Incontro con i genitori per tutti i plessi della Scuola Primaria mercoledì 11 dicembre alle 17:00 in via Volta.

Scuola dell’Infanzia San Bartolomeo giovedì 21 novembre tutto il giorno, incontro con i genitori il 10 dicembre alle 17;

Scuola dell’Infanzia Mary Poppins giovedì 21 novembre tutto il giorno, incontro con i genitori il 27 novembre alle 17;

Scuola dell’Infanzia San Pietro lunedì 25 novembre tutto il giorno, incontro con i genitori il 2 dicembre alle 17;

Scuola dell’Infanzia Arcobaleno martedì 26 novembre tutto il giorno, incontro con i genitori il 3 dicembre alle 17;

Scuola dell’Infanzia Santa Guadalupe mercoledì 27 novembre tutto il giorno, incontro con i genitori il 12 dicembre alle 17;

Scuola dell’Infanzia Villa Vigo giovedì 28 novembre tutto il giorno, incontro con i genitori il 4 dicembre alle 17;

Scuola dell’Infanzia Santa Marta venerdì 29 novembre tutto il giorno, incontro con i genitori il 5 dicembre alle 17;

Per ulteriori informazioni www.icsanremocalvino.it.