Sanremo: la scrittrice Alessandra Calza ospite alla Scuola Primaria Asquasciati, IC Sanremo-Ponente

La scrittrice Alessandra Calza ospite della Scuola Primaria Asquasciati di Sanremo nell’ambito della Settimana della lettura.

‘Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell'esperienza speciale che è la cultura’.

Pier Paolo Pasolini



Spiegano dalla scuola: “La lettura è una delle competenze cognitive più importanti per un bambino e proprio nella società di oggi sembra che non ci sia più lo spazio per leggere, né il desiderio di farlo. Ecco perché i docenti dell’IC Sanremo-Ponente hanno fortemente voluto e promosso ‘la settimana della lettura’ per stimolare negli alunni il sentimento d'amore per essa, che porta a notevoli vantaggi cognitivi, emotivi e relazionali. In questo ambito, le classi quarte e quinte della Scuola Primaria Asquasciati hanno partecipato a un'interessante attività avviata dalle insegnanti con la collaborazione della scrittrice Alessandra Calza, che è stata dirigente dell'istituto per molti anni. Il suo primo romanzo, ‘Dal Multiverso si vede casa mia’ edito da Leucotea, è stato presentato agli alunni durante un'attività laboratoriale per classi aperte: è stato letto e drammatizzato il primo capitolo del libro. Ciò ha destato interesse e curiosità nei bambini, che hanno riflettuto su quanto ascoltato ed elaborato richieste e domande da fare all'autrice. Che si è materializzata in carne e ossa nella biblioteca del plesso qualche giorno dopo, tra lo stupore e la festosa accoglienza degli alunni. L'interazione e l'empatia che si sono create tra l'autrice e i suoi piccoli lettori ha avuto un qualcosa di meraviglioso: Alessandra ha risposto in maniera creativa e accattivante alle numerose domande poste e i bambini sono stati letteralmente coinvolti e assorbiti in maniera totale in questa attività. Hanno espresso la volontà di continuare a leggere il libro per sapere come si conclude la storia. Per ringraziare la scrittrice, i bambini hanno preparato dei disegni basandosi sulla prima pagina del suo libro e glieli hanno consegnati. Non sono mancati, ovviamente, foto di rito e autografi. Un'esperienza bellissima e indimenticabile. La scuola ringrazia di cuore l'autrice Alessandra Calza per la sua partecipazione alla settimana della lettura. Il suo libro, ‘Dal multiverso si vede casa mia’, edito da Leucotea è acquistabile presso la libreria Giunti di Sanremo”.