Sanremo: al Centro italiano di cultura 'Fabrizio De André' sono aperte le iscrizioni per la sessione di esame CILS

Sono aperte le iscrizioni, al Centro italiano di cultura 'Fabrizio De André' Sanremo, per la sessione di esame CILS, tramite l'Università per stranieri di Siena, attestante la competenza linguistica nella lingua italiana di livello B1 programmato per il 20 febbraio 2020 e valido per l’ottenimento della cittadinanza italiana secondo recenti modifiche normative.

Per informazioni è possibile consultare il sito del Centro italiano di cultura 'Fabrizio De André' (www.fda-sanremo.com) oppure scrivere all’indirizzo info@fda-sanremo.com o contattare la direzione tramite il Dott. Fabio Boero al numero 3491211463.

La sessione di esame è aperta a tutti e sarà possibile iscriversi entro 45 giorni dalla data di esame.