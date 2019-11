Pigna: "Buggio connesso! Attivo un servizio WiFi libero e telefono selettivo per effettuare chiamate di emergenza"

Presso l’ex edificio scolastico di Buggio, frazione di Pigna, sono stati appena abilitati il telefono selettivo per effettuare chiamate di emergenza al 112 ed il WiFi libero, che copre l’intera area di ‘La Fasciassa’, al quale si potrà accedere solo dopo aver compiuto una semplice registrazione gratuita al servizio SISTEL.

“Un piccolo ma importante passo per combattere l’isolamento delle nostre piccole Comunità - commenta Consigliere Comunale Francesco Pastor -. Prossimo passo sarà la messa in opera dello stesso servizio di copertura WiFi a Pigna capoluogo in Loc. Cancelli, Isolassa, Argeleo e ai Ponti”.