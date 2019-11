L'imperiese Giorgia Brusco vincitrice del premio 'Antonio Conti' per la drammaturgia

Domenica scorsa presso la sede dell'auditorium della Cassa di Risparmio di Pesaro si sono svolte le premiazioni del primo premio 'Antonio Conti' per la drammaturgia. Il premio è stato vinto dall'imperiese Giorgia Brusco con il testo 'Il raccolto', premiato tra testi provenienti da tutta Italia e dall'estero.



La giuria, coordinata da Francesco Corliano', e presieduta dal critico teatrale Andrea Porcheddu, che ha visto la collaborazione del direttore artistico del CTU 'Cesare Questa' di Urbino, Michele Pagliaroni, ha premiato la Brusco con questa motivazione: "nel ritratto livido, aspro di una famiglia in cui prevale l'egoismo e la cattiveria dei personaggi, si respira il clima di una resa dei conti implacabile. Un testo duro, che non fa sconti nel costruire un affresco umano e sociale capace di attraversare temi di stretta attualità, come l'assistenza agli anziani, l'eutanasia e la libertà individuale firmato da una scrittura femminile di notevole sensibilità".



Oltre ad un interessante premio in denaro, il concorso premia il testo vincitore con la messa in scena che verrà realizzata con la collaborazione di 'Actors- scuola normale superiore' di Pisa, dalla compagnia Teatrale Universitaria 'Beolco Ruzzante' di Padova, che ne realizzerà delle prove aperte tra aprile e giugno, tra Padova e Pisa, portando poi lo spettacolo in anteprima a luglio presso il Festival 'UTU' di Urbino, fino ad arrivare alla prima che avrà luogo in occasione del 73 festival nazionale d'arte drammatica di Pesaro in ottobre 2020 presso lo storico Teatro Rossini.