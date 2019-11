Badalucco apre al Consiglio Comunale dei Ragazzi: nel 2020 un'importante novità per tutta la valle Argentina (Foto e Video)

Badalucco avrà il suo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Anche l’entroterra della Valle Argentina ha deciso di aprirsi verso questo importante servizio che serve ad avvicinare i giovani alle istituzioni, portandoli nel cuore della macchina comunale e all’interno dei meccanismi che muovono il consiglio comunale.



Un passo importante per questo borgo che con una scuola dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado accoglie i bambini badalucchesi e degli altri paesini della vallata. Infatti mentre le scuole elementari sono presenti anche a Molini di Triora e Triora, Badalucco è l’unico ad avere le scuole medie, facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Taggia.



Il cammino verso l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi parte non in un giorno qualsiasi. Infatti oggi, 20 novembre, ricorre la Giornata Nazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Per l’occasione i bambini delle scuole elementari e medie sono stati invitati in municipio dall’amministrazione del sindaco Matteo Orengo. Ad accoglierli c’era la consigliera comunale Luisa Palumbo, l'assessore Giuseppina Laigueglia e la consigliera comunale Giovanna Sabrina Brezzo ed è intervenuta anche Valeria Lanteri, la responsabile del CCR per l'Istituto Comprensivo di Taggia.

La cerimonia odierna si è conclusa con la consegna di una copia della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1959, la bozza che ha poi dato origine alla Convenzione Internazionale sui Diritti per l'Infanzia, nel 1989 e ricordata proprio in questa giornata. Un momento importante che ben si sposa quindi con la nascita del Consiglio Comunale dei Ragazzi che formalmente prenderà vita in modo concreto la prossima primavera con l'elezione della prima amministrazione dei piccoli. Il prossimo passaggio però sarà l'approvazione per la nascita di questo consesso, attraverso il Consiglio Comunale degli adulti, il 29 novembre.